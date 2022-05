Lazio, Piscedda: "Il futuro di Sarri dipende dalla società. Se resta..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PEDRO È OUT. SARRI RIFLETTE SU PIÙ BALLOTTAGGI FORMELLO - Prove tattiche al via senza Pedro. Sarri ci ha fatto la croce sopra, sa di doversi rinunciare anche contro la Sampdoria. Lo spagnolo, ancora alle prese con i problemi al polpaccio destro, prova il recupero per la partita di lunedì 16 maggio con la Juventus.... FORMELLO - Prove tattiche al via senza Pedro. Sarri ci ha fatto la croce sopra, sa di doversi rinunciare anche contro la Sampdoria. Lo spagnolo, ancora alle prese con i problemi al polpaccio destro, prova il recupero per la partita di lunedì 16 maggio con la Juventus.... WEBTV SPEZIA-LAZIO 3-4 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "LA PARTITA DELLA PAZZIA..." La Lazio vince 3-14 con lo Spezia. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Alberto Picco con la felicità di una rimonta completata negli ultimi minuti: CLICCA QUI PER I SESSANTA... La Lazio vince 3-14 con lo Spezia. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Alberto Picco con la felicità di una rimonta completata negli ultimi minuti: CLICCA QUI PER I SESSANTA... VOCI DI MERCATO LAZIO, PATRIC RINNOVA A UNA CONDIZIONE: IN TRE VERSO L'ADDIO RASSEGNA STAMPA - Dopo le ultime tre partite di campionato si aprirà un periodo piuttosto delicato per la Lazio che dovrà fare chiarezza sul proprio futuro. C'è da progettare la prossima stagione e per farlo bisogna partire dalla rosa a disposizione... RASSEGNA STAMPA - Dopo le ultime tre partite di campionato si aprirà un periodo piuttosto delicato per la Lazio che dovrà fare chiarezza sul proprio futuro. C'è da progettare la prossima stagione e per farlo bisogna partire dalla rosa a disposizione...