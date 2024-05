Lazio, Tudor sul mercato: "Ci sarà tempo per le valutazioni, non..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tre gare alla fine del campionato e la mente non può non andare al mercato, non manca molto all'apertura della sessione estiva. La Lazio è già al lavoro per progettare il futuro e la prossima stagione, ma prima occorrerà definire alcune situazioni interne. In merito, in conferenza stampa, si è espresso il tecnico biancoceleste. Queste le parole di Tudor: "Io e la squadra siamo concentrati sulle partite. Per le valutazioni ci sarà tempo, non abbiamo fatto ancora analisi sul mercato, per ora siamo concentrati solo sulle gare".

