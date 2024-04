Lazio, Tudor svela: "Immobile-Castellanos insieme? Sì, vi dico quando"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Per il sistema nostro che facciamo in questo momento può giocare solo uno”, aveva risposto così Igor Tudor nella conferenza stampa post Genoa - Lazio, vinta con la rete di Luis Alberto, sulla possibilità di vedere in attacco sia Immobile che Castellanos in contemporanea. A distanza di pochi giorni però, il tecnico biancoceleste alla vigilia della partita contro il Verona, è tornato sul tema in sala stampa.

Castellanos? Domani può giocare Immobile accanto a lui?

"Si potrebbero vedere in un piccolo tempo se serve ribaltare risultato, per stravolgere tutto. Anche perché c'è un sistema preparato da seguire. Se in squadra ci sono giocatori che hanno gol può essere più semplice, ma non non vuol dire che se metti tutti gli attaccanti sei più pericoloso".