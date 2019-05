Mihajlovic sul futuro: “Deciderò dopo aver visto il progetto del Bologna"

Una stagione super, quella di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. Il serbo ha preso una squadra in piena lotta retrocessione e l'ha trascinata fino al decimo posto, al netto delle partite di domani. Ora per lui si sono fatte sentire le sirene di grandi squadre di Serie A, tra cui la Lazio che potrebbe pensare al suo ritorno per il dopo Inzaghi, e il suo futuro non è ancora ben definito. Tutto dipenderà dalla voglia di investire del Bologna, questo ha detto nel post-partita contro il Napoli a Sky Sport: “A ogni allenatore fa piacere essere acclamato e sentire che tutto il pubblico desidera farti restare, ma non appena le cose iniziano ad andare meno bene questo cambia subito. Basta perdere due partite e si dimentica tutto, nel calcio non c'è riconoscenza e contano solo i risultati. Io rimango lucido e tranquillo, vedrò qual è il progetto del Bologna e dopo aver parlato decideremo insieme. So che il presidente Saputo ha voglia di investire, anche da questo dipenderà la mia scelta per il futuro. Avevamo rimandato tutto a fine campionato, ora possiamo parlare con serenità”.

