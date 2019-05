Serie A, pirotecnico 3-2 tra Bologna e Napoli: Mihajlovic chiude alla grande

E dopo lo scialbo 0-0 del primo anticipo di questa ultima giornata di Serie A, Bologna e Napoli chiudono la stagione con tanti gol e spettacolo. Nel primo tempo sono Santander al 43' e Dzemaili al 45' a mandare al riposo i rossoblu avanti di due gol: la squadra di Mihajlovic non ha ancora smaltito l'adrenalina dopo la grande rimonta salvezza conclusa all'Olimpico contro la Lazio, e strapazza un Napoli che tiene molto palla ma che non trova grandi sbocchi in fase offensiva. Nell'intervallo Ancelotti si fa sentire con i suoi, e gli azzurri entrano con un altro piglio: il Bologna è schiacciato nella propria metà campo in un assedio che dura 12 minuti prima di concretizzarsi, al 57', con la rete di Ghoulam. Il gol inizialmente viene annullato per fuorigioco, ma è il Var a convalidare il 2-1 e a riaprire la partita. Ancelotti ci crede, non vuole chiudere male la stagione e mette dentro Mertens. Ed è proprio il belga a trafiggere Skorupski da pochi passi per il 2-2 al 77'. Rimonta completata, ma illusoria. Mihajlovic in panchina è una furia, vuole vincere la partita e ci riesce ancora una volta grazie a Santander: cross di Svanberg dalla sinistra e deviazione vincente – e fortunosa – del numero 9, è 3-2. Il Bologna termina una stagione dai due volti, pessima con Pippo Inzaghi, esaltante con il serbo ex Lazio. Aspettando le partite di domani, con 44 punti gli emiliani al momento sono decimi. Chiude a 79 punti il Napoli. Buona la stagione dei partenopei, senza infamia e senza lode. Il secondo posto e quindi la Champions League non è stata mai messa in discussione, forse gli azzurri sono autorizzati a coltivare rimpianti solo per lo sfortunato cammino europeo.

