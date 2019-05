Serie A, Frosinone e Chievo salutano il campionato senza gol

Uno 0-0 che racchiude in sé un po' tutta la stagione di Frosinone e Chievo. Due squadre retrocesse ancora prima di iniziare il campionato, e che – tranne in qualche rara occasione – non hanno mai messo in dubbio la loro condizione da fanalini di coda di questa Serie A. A dispetto del risultato, le due squadre hanno salutato la categoria con una prestazione all'altezza almeno sul lato dell'intensità e del ritmo Da segnalare che a Pellissier, alla sua ultima partita in carriera, è stato annullato un gol per fuorigioco (confermato dal VAR) nel primo tempo. Avrebbe potuto lasciare il calcio con un'ultima esultanza, anche se le restanti 155 della sua vita da calciatore basteranno a riempirgli i ricordi.

