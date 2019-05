FORMELLO - Lazio, Cataldi dietro Immobile. E Jordao spera...

FORMELLO - L’ultima giornata, la fatica conclusiva. Simone Inzaghi svolge la rifinitura con mezza squadra: seduta saltata da Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Caicedo e Correa (squalificato). Quasi una formazione intera. Aggregati e convocati i Primavera Alia, Armini, De Angelis, Bianchi, Mohamed, Cerbara e Capanni. Potrebbero esordire a gara in corso. L’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Marusic e Jordao: il portoghese è stato provato nell’undici, può trovare spazio per la prima volta dall’inizio, visto che il montegrino stamattina è tornato in gruppo dopo un giorno di riposo senza indossare il fratino dei titolari.

SCELTE. Romulo cambierà posizione a seconda della scelta: esterno destro con Lulic dalla parte opposta e con Parolo e Jordao ai lati di Badelj. L’alternativa è Romulo mezzala. Davanti toccherà a Cataldi supportare Immobile. Il classe 1994 giocherà da trequartista, proverà a suggerire Ciro, in cerca del gol sparito. In difesa Bastos e Radu ai lati di Acerbi. Proto favorito su Guerrieri per sostituire Strakosha, risparmiato visti il problema al tendine d’Achille che si trascina da mesi. Alia sarà il terzo portiere.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Marusic, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Durmisi, Capanni, Cerbara. All. Inzaghi.