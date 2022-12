Milinkovic, l'ex Arsenal: "C'è bisogno di lui. L'ho seguito alla Lazio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il mercato e Milinkovic torna ad essere al centro della scena. È uno dei giocatori più corteggiati, in molti lo vorrebbero alla propria corte ma devono fare i conti con la Lazio e Lotito che non intendono assolutamente rinunciare a lui. L’ultima pretendete che si è aggiunta alla lista, è l’Arsenal. In merito, ai microfoni del Daily Star si è espresso l’ex giocatore dei Gunners, Paul Merson: “L'Arsenal ha bisogno di un centrocampista di alto livello ora più che mai per rendere la squadra la migliore del campionato. Penso che Milinković-Savić sia un grande giocatore, un calciatore di altissimo livello. Se guardi come ha giocato per la Lazio la scorsa stagione... Personalmente, penso che sia il miglior centrocampista d'Italia. Sergej è sicuramente un giocatore che porterei all’Arsenal”. Le qualità del biancoceleste sono sotto gli occhi di tutti e l’ex centrocampista non si capacita di come: “non si sia formata una coda per farlo arrivare” e in merito ha aggiunto: “Penso che questo sia un fallimento di molti club”.

