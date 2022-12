Mondiali Inghilterra | Southgate in ansia per Sterling: le parole del calciatore

TUTTOmercatoWEB.com

Non è ancora tornato Raheem Sterling dall'Inghilterra. Il calciatore ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale dopo aver saputo che alcuni malviventi armati si erano introdotti nella sua abitazione minacciando la sua famiglia. La speranza di Southgate è quella di riaverlo per il quarto di finale contro la Francia di sabato ma è lo stesso giocatore a mettere in dubbio la sua presenza. "Non posso andare da nessuna parte finché non ho la certezza al 100% che la mia famiglia potrà essere tenuta al sicuro", queste le sue parole al Sun.