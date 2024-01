Napoli, arriva un altro acquisto in attacco: ma contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Ngonge e Traoré, senza dimenticare Mazzocchi, è in arrivo un nuovo acquisto per il Napoli. Si tratta di Matija Popovic, gioiellino serbo classe 2006 che i partenopei hanno soffiato a diverse big europee. L'esterno sinistro, che sa giocare anche come centravanti o dietro la punta, è sbarcato in Italia per svolgere le visite mediche di rito: firmerà un contratto fino al 2029.

Ma sarà a disposizione di Mazzarri contro la Lazio in campionato? Non proprio. L'attaccante, infatti, come riportato da SkySport, una volta essersi unito al club azzurro si sposterà in prestito al Frosinone. In più alla corte di Eusebio Di Francesco arriverà anche Alessio Zerbin dopo la sua doppietta in semifinale di Supercoppa Italiana.