PAIDEIA - Lazio, controlli clinici per Strakosha

Accertamenti in Paideia per Thomas Strakosha. Il portiere biancoceleste, oggi pomeriggio a disposizione di Inzaghi, si è presentato in clinica nel tardo pomeriggio per un controllo. Non dovrebbe trattarsi di un problema serio. Domani mattina a Formello andrà in scena un'altra seduta, la speranza è che l'albanese lavori regolarmente in gruppo per far parte della spedizione in Scozia. L'allarme non sembra essere scattato. Già Proto deve fare i conti con un problema al polso destro.