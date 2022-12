Roma, Candela ripensa al derby: "Da quel gol è cambiato qualcosa. Ibanez deve lavorare..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la vittoria della Lazio nel derby è ancora ben impressa nella mente dell'ex terzino della Roma Vincent Candela: "Quest’anno l’obiettivo è fare sempre meglio per arrivare in Champions, ma non è facile. Ci sono stati tanti infortunati, Dybala ci manca, non ci voleva il derby. Prima della partita con la Lazio stavamo andando bene, poi con quella sconfitta c’è stato un calo. Ibañez diventerà uno dei difensori più forti al mondo, ma deve lavorare un po’ sulla concentrazione. Dispiace per quel gol, da allora è cambiato qualcosa. Ma il campionato è ancora molto lungo, ho molta fiducia in questa società, in Mourinho, in Tiago Pinto".