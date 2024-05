Serie A, 10 squadre in Europa nel 2024/25? Tutte le combinazioni

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il calcio italiano potrebbe portare addirittura 10 squadre nella prossima stagione delle coppe europee. Incredibile, ma vero, e tutto grazie alle qualificazioni in finale conseguite in questi due giorni dalla Fiorentina prima e dall'Atalanta poi. Ma come sarebbe possibile per la Serie A portare fino a 10 squadre in Europa nella prossima annata sportiva? Perché ciò accada, le due rappresentanti italiane in finale devono vincere le rispettive coppe (l'Atalanta affronterà il Bayer Leverkusen il 22 maggio, la Fiorentina sfida l'Olympiacos il 29) e classificarsi al quinto posto la Dea e al decimo i toscani. Così facendo la Serie A porterebbe ben 6 squadre in Champions League (le prime 4, l'Atalanta come vincitrice dell'Europa League e a quel punto la sesta classificata col posto extra), 3 in Europa League (settima, ottava e la Fiorentina vincente della Conference) e 1 in Conference League (la nona classificata).