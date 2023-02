Verona - Lazio, Cancellieri: "Partita complicata, ma l'abbiamo preparata bene"

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ci aspetta una partita complicata contro una squadra che è in ripresa dopo un inizio non semplice". Matteo Cancellieri presenta il match tra Hellas Verona e Lazio. Una partita speciale per il classe 2002 che sfida la sua ex squadra. L'attaccante, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha continuato dicendo: "Conosco bene l'Hellas Verona, è un gruppo unito: per questo sono sicuro che faranno una seconda parte di stagione molto importante. La vittoria di oggi sarebbe fondamentale per mantenerci in piena zona Champions. Arriviamo qui con tanta fiducia e concentrazione perché è una sfida che abbiamo preparato bene".

Il calciatore biancoceleste ha parlato anche ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto poco prima del calcio d'inizio: "Sicuramente ho dei compagni molti bravi e mi possono aiutare a trovare la forza per ritagliarmi più spazio e rendere al meglio".