Che cos’è la Superlega, il nuovo torneo che minaccia la Champions: regole e squadre partecipanti

È nata la Superlega, uno dei temi più caldi del weekend appena trascorso. Ma che cos'è? Si tratta di una competizione in cui si sfideranno le maggiori società calcistiche d'Europa. Questo nuovo torneo, che si disputerà in contemporanea ai vari campionati nazionali, si pone come sfida all'attuale Champions League. Ma la UEFA si è già detta contraria a questa nuova iniziativa con un comunicato severissimo. La partenza della Superlega sarebbe prevista per la stagione 2022/2023, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe iniziare già il prossimo agosto. Alla nuova competizione parteciperanno 20 squadre, quindici saranno le "fondatrici" e avranno sempre il posto garantito. Le altre cinque verranno concordate ogni anno. I venti club verranno suddivisi in due gironi da dieci. Si sfideranno in un mini campionato andata e ritorno. Le prime quattro di ogni gruppo andranno alla fase a eliminazione diretta. La finale, invece, sarà in gara secca che si giocherà sempre in una sede diversa. I club sicuro della partecipazione sono Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Per il momento sembra che PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund abbiano rifiutato l'invito.

Pubblicato alle 00:50