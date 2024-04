FORMELLO - Lazio, Marusic affaticato: il punto per il Genoa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamento mattutino e stesse assenze di ieri. Bisogna fare i conti con l'infermeria per decifrare le possibili scelte di Tudor, anche la trasferta di Genova sarà condizionata dai numerosi forfait. Una lunga lista di assenti: non hanno partecipato alla sgambata coi compagni Provedel, Romagnoli, Guendouzi, Immobile e Zaccagni.

Marusic, in più, è affaticato ed è rimasto a riposo per il secondo giorno di fila: il montenegrini è a rischio, verrà valutato tra domani e la rifinitura di giovedì, finora è stato uno dei più impiegati dal tecnico croato. In caso di stop, potrebbe essere Lazzari a spostarsi sulla corsia destra, a meno che non venga scelto Hysaj come successo in corsa contro la Salernitana.

Felipe Anderson, che ieri ha ufficializzato il suo addio, ha ritrovato porta e funzionalità riportato sulla linea dei trequartisti. In gruppo Luis Alberto, si sta allenando regolarmente nonostante le dichiarazioni nel post-gara di venerdì. Toccherà a Tudor la riflessioni sul suo impiego nel finale di stagione. La ripresa è fissata per domani pomeriggio, entreranno nel vivo le prove tattiche per la sfida di Marassi.