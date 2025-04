FORMELLO - Lazio, si riparte: Castellanos con il pallone, Tavares è pronto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La prima seduta anti-Atalanta è un allenamento con metà gruppo. In campo non si sono visti Hysaj, Marusic, Guendouzi, Belahyane, Isaksen, Pedro, Noslin, oltre all'infortunato Patric (stagione finita per l'operazione alla caviglia). Gestione totale delle condizioni, da domani sgambate programmate alle 11 fino alla rifinitura. Le scelte verranno definite tra venerdì e sabato, bisogna fare i conti con la squalifica di Guendouzi, che per la prima volta salterà una partita di campionato. Tornerà Vecino dal turno di stop, sarà lui ad affiancare Rovella in mediana. Belahyane l'altro centrocampista in panchina.

Dele-Bashiru è stato testato sulla trequarti, all'andata aveva giocato e colpito l'Atalanta in quella posizione, potrebbe essere riproposto alle spalle della punta. Che va definita tra Dia e Noslin, nei calcoli rientrano anche le prossime sfide in programma: dopo Bergamo la Lazio volerà in Norvegia per l'andata con il Bodø/Glimt. Castellanos potrebbe tornare tra i convocati: ha smaltito l'infortunio al polpaccio destro, è nella fase di ricondizionamento atletico, oggi ha lavorato in modo differenziato con e senza pallone. Al massimo, naturalmente, andrà in panchina per essere sganciato nel finale in caso di bisogno.

Non verranno affrettati i tempi per non rischiare un nuovo guaio muscolare. Anche Ibrahimovic, fermo nelle ultime settimane per una lesione muscolare, viaggia verso il rientro. Pure per lui corsa a parte. Tavares dovrebbe riprendersi una maglia da titolare: dalla scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo, poi non è stato convocato con il Toro, ma è pronto per un impiego dall'inizio. A destra ballottaggio allargato tra Lazzari, Hysaj e Marusic. Le decisioni dipenderanno anche dalle intenzioni europee di Baroni.