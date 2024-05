Lazio, Castellanos alla Caicedo: il parallelismo tra le prime stagioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima stagione di Felipe Caicedo alla Lazio finì in quel di Crotone, con un'occasione fallita e tante critiche piovute addosso all'attaccante ecuadoriano. Sembrava il punto di non ritorno, invece da lì partì una favola bellissima che ha fatto diventare Felipao un beniamino della tifoseria biancoceleste: i gol allo scadere, la corsa Scudetto interrotta dal Covid, ma soprattutto l'amore di Caicedo per la Lazio esternato costantemente sui social. Il Panterone è laziale a tutti gli effetti, non fa mai mancare il suo supporto ed è ormai entrato nel cuore dei tifosi.

NUOVO CAICEDO? - Nella Lazio di oggi c'è una parabola che ricorda quella del primo anno di Caicedo, quella di Castellanos. Il Taty, così come Felipe nel 2017-18, ha mostrato qualità tecniche, ma ha fatto fatica a segnare. Come riporta Il Messaggero c'è anche una curiosa similitudine sui gol totali segnati: esattamente 6 come l'ecuadoriano (Castellanos 4 in Campionato e 2 in Coppa Italia, Caicedo 3 in campionato e 3 in Europa League). Nelle stagioni successive il Panterone trovò il suo equilibrio alle spalle di Immobile e Correa, diventando un titolare aggiunto, prezioso quando partiva dal 1', divino nei finali di partita. Castellanos, su cui la società punta a occhi chiusi, potrebbe ritagliarsi lo stesso spazio con Immobile e un possibile nuovo arrivo dal calciomercato. E chissà che alla lunga Castellanos non diventi proprio il nuovo Caicedo.