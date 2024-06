Lazio | Pellegrini e l'anno del riscatto: prima il sogno realizzato, ora non può sbagliare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È l'anno del riscatto, sia per quanto riguarda l'aspetto contrattuale che quello legato alla carriera. Luca Pellegrini ha una nuova opportunità per conquistarsi la Lazio, la terza nel giro di poco tempo. L'estate scorsa era stato acquistato dalla Juventus: era il terzino sinistro di piede mancino che Maurizio Sarri richiedeva per la sua idea di gioco. Sembravano esserci i presupposti per un campionato da protagonista, ma alla fine Mau gli ha preferito altri calciatori.

Poi è arrivato Tudor, che non lo ha affatto tenuto in considerazione fino alle ultime due fare: lo ha schierato titolare contro Inter e Sassuolo, gare in cui comunque Pellegrini è riuscito a garantirsi un buon credito dall'allenatore croato. Adesso, però, si passa nuovamente a quattro, questa volta Luca avrà modo di farlo con Baroni per la prima volta dal ritiro di Auronzo di Cadore, insieme al resto dei compagni di squadra. Come riferisce il Corriere dello Sport, sarà una stagione importante per lui, un test per provare a conquistarsi la Lazio, la squadra del suo cuore.

È un tifoso in campo, entrato subito tra i preferiti dei sostenitori. Ora però è arrivato il momento di tentare il famoso salto in avanti nella propria carriera, guadagnandosi più continuità di rendimento e una maglia da titolare nella Lazio di Baroni. Per quanto riguarda il "riscatto" contrattuale, si tratta solamente di una formalità. La Lazio, quando lo ha preso dalla Juve, ha stabilito la formula del prestito biennale con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni (già praticamente raggiunte). Pellegrini ha un contratto col club, ma sogna di diventarne una bandiera. Desiderava vestire questa maglia da tutta la vita: dovrà prima conquistare la fiducia dell'allenatore. Ha a disposizione un altro tentativo, non può commettere errori.

