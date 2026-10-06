La Lazio difende Ciucci: "Ragazzo serissimo. Attendiamo le indagini"

RASSEGNA STAMPA - È di ieri la notizia dell'aggressione contro Federico Ciucci, giovane difensore 18enne della Lazio. Il ragazzo sarebbe stato accerchiato e picchiato da alcuni ragazzi nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto accertato, dopo una festa di compleanno ai Castelli, Ciucci sarebbe intervenuto per difendere una sua amica che era stata presa di mira al Flaminio da tre ragazzi, che sono scappati dopo averlo aggredito.

Il 18enne ha riportato la frattura del setto nasale e della mandibola, ed è stato dimesso dal Gemelli con una prognosi di 30 giorni. Sono in corso le indagini per rintracciare i fuggitivi e confermare la ricostruzione. E nelle prossime ore verrà anche ascoltato Federico Ciucci, come raccontato dall'edizione odierna de Il Messaggero.

In merito alla vicenda, la Lazio si è espressa in questo modo: "Federico è un ragazzo serissimo. Non solo un grande sportivo ma anche un giovane che tiene molto alla scuola e dai forti valori. Non si metterebbe mai in una situazione di pericoloso. Le indagini sul terribile episodio sono ancora in corso e, quindi, attendiamo di capire cosa sia accaduto".