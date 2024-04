Lazio, finalmente Castellanos: servono altri gol per l'Europa

RASSEGNA STAMPA - Finalmente Valentin Castellanos. Con la doppietta rifilata alla Juventus in Coppa Italia, l'attaccante argentino è salito a 6 gol in campionato e non ha intenzione di fermarsi. Servono altre reti per chiudere al meglio il campionato e regalare alla Lazio un posto in Europa. Le due marcature non sono bastate per passare il turno martedì scorso ma restano due firme di pregevole fattura. Negli scorsi giorni era stato caricato e motivato dal mister, dai suoi compagni, ma soprattutto dal ds Fabiani.

Il Taty conferma di avere ottimi colpi e l'abbraccio con Immobile dopo il secondo gol conferma anche un clima disteso all'interno dello spogliatoio. Ci si aspetta qualcosa in più dal 19 in questo rush finale, può prendersi la Lazio e caricarsela sulle spalle. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle prossime ore verrà valutato in vista del Verona, è leggermente affaticato, ma non dovrebbe essere a rischio per il confronto di sabato sera