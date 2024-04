Lazio, Fabiani carica la squadra. E con Castellanos…

Una vittoria che riavvicina la Lazio al treno per l'Europa. Un successo importante che lascia aperto più di qualche spiraglio ai biancocelesti che però non possono più sbagliare. Lo sa bene il diesse Fabiani che, non a caso, ha voluto incitare la squadra in vista di una settimana decisiva per la stagione. Prima il ritorno della semifinale di Coppa Italia e poi la sfida con il Verona . Sette giorni che diranno molto sulla stagione delle aquile. La finale e avvicinare ancora l'Europa cambierebbero decisamente la stagione. Il direttore ha incrociato alcuni calciatori e ha parlato con loro per caricarli e fargli senitre la vicinanza del club.

In particolare Fabiani si è intrattenuto con il Taty Castellanos. La punta su cui la Lazio ha investito tanto per dare respiro a Immobile. L'argentino non ha brillato al Ferraris con una clamorosa occasione fallita nel finale del primo tempo. Il consiglio o lo sprone del Direttore si è concentrato sul cinismo. La determinazione e la cattiveria sotto porta che sono state il suo punto debole in stagione. Il calcio tecnico del Taty piace a tutti, sia in squadra che in società, ma il fiuto del gol è indispensabile per chi costruisce la propria carriera negli ultimi sedici metri di campo. Ok toccare bene il pallone e gestirlo, ma la Lazio ha bisogno di chi la butta dentro. Guardare il compagno libero per pensare l'assist o dialogare nel versante offensivo va bene, ma adesso per staccare il tagliando della conferma servirà di più. Malizia, astuzia e cattiveria per gonfiare con più frequenza la rete, cosa che in stagione è mancata (a lui e a tutta la squadra). Consigli e parole, ma anche sano pungolo per accendere le prossime sfide. Il Taty è pronto, la Lazio lo attende e ora è tempo di segnare perché non c'è più tempo da perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.