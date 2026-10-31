Lazio, con Taylor e Noslin si parla olandese: il 'duo manga' vuole esultare ancora

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata a parlare olandese, è una lingua che torna ciclicamente nella sua storia. Dagli anni '90 con Aron Winter, poi nei '00 con Jaap Stam, in epoca più recente Stefan De Vrij. Ma non sono gli unici. Un tandem così nella Capitale però forse non si era mai visto.

Kenneth Taylor e Tijjani Noslin si sono presi la scena a suon di prestazioni, gol e... esultanze. Contro il Cagliari vogliono replicare quanto di buono fatto hanno fatto a Reggio Emilia, dove hanno scritto una pagina di storia biancoceleste: è stata infatti la prima volta, riporta la Gazzetta dello Sport, che per la Lazio ci sono stati tre gol olandesi in una partita di Serie A. In Coppa Italia lo fece Noslin, con la tripletta al Napoli.