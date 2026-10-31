Zaccagni rinato, gol e assist. La Lazio se lo gode, mentre Mancini...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Anche capitan Zaccagni è rinato con Gattuso: ha ritrovato il passo, il guizzo, il piacere di essere decisivo. E ora i numeri sono da record: due gol e cinque assist, il biancoceleste è il miglior suggeritore del campionato, davanti a Dybala e Diouf, inchiodati a quattro. Ma non è soltanto questione di classifiche: è il ritorno di un calciatore che sembrava aver perso la luce e che adesso, invece, ha ritrovato tutto. Anche il gol lo ha riabbracciato: era latitante da 358 giorni, l'ultima rete su azione risaliva al novembre 2025 contro il Cagliari. Mentre per ritrovare una partita con gol e assist bisogna tornare al 3 febbraio 2025. Ancora contro il Cagliari, ironia del destino il prossimo avversario della Lazio in campionato.

Nelle ultime quattro trasferte, riporta Il Messaggero, Zac ha messo insieme un centro e tre passaggi vincenti. Quattro partecipazioni al gol lontano dall'Olimpico: nella Lazio non succedeva dai tempi di Luis Alberto, nel settembre 2023. Sì, c'è il neo del calcio di rigore sbagliato al Mapei, ma quella recente è comunque una storia meravigliosa per Zaccagni.

Peccato solamente che fuori da Formello il vento soffi da un'altra parte. E il miglior assist-man della Serie A rischi di non trovare ancora posto nelle prossime convocazioni di novembre dell'Italia per gli impegni in Nations League contro Francia e Belgio. Zaccagni, insomma, illumina la Lazio ma rischia di rimanere al buio in Nazionale. Per adesso Mattia ha una maglia, una fascia e un pubblico che lo riconosce di nuovo come leader vero. Ha ritrovato il gol, l'assist, sé stesso. Forse l'azzurro può aspettare?