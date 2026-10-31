Lazio, riecco "Iron Man": Provstgaard torna al centro della difesa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - C'è una certezza nella Lazio che domani giocherà all'Olimpico contro il Cagliari: il ritorno di Provstgaard nel cuore della difesa. Il danese ha guardato i compagni martedì a Reggio Emilia, gli serviva respirare un po' dopo i 735 minuti in stagione con la maglia biancoceleste e altri 360 con quella della Danimarca. Sempre impiegato dal primo minuto, tranne, appunto, nel viaggio con goleada della scorsa settimana. La Lazio ha la miglior difesa del campionato con soli 7 gol subiti. E il merito è anche del 23enne, l'unico davvero inamovibile tra i quattro centrali a disposizione di Gattuso.

Tutti possono girare, ma solamente in rare occasioni accadrà a Provstgaard, prosegue Il Messaggero. Di testa è insuperabile, e poi sta migliorando nella gestione del pallone, tant'è che in molte partite è stato quello che ha fatto più passaggi rispetto ai compagni. Tecnicamente sta crescendo e anche sotto l'aspetto della personalità si vedono dei miglioramenti sensibili: ecco perché Rino si fida ciecamente del suo "Iron Man". Il tempo dei riposo è finito, è il momento di riprendersi il posto. E magari tenere anche la porta inviolata, non fa mai male.