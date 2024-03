Oddi: "Per fare il salto di qualità servono giocatori forti. E Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA- In casa Lazio l'eliminazione dalla Champions ha lasciato l'amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato. Tecnico e giocatori sono stati criticati da tifosi, mentre la società tramite una nota ufficiale ha confermato la piena fiducia al tecnico. Detto ciò i biancocelesti dovranno chiudere al meglio la stagione sia per quanto concerne il campionato e la Coppa Italia e poi si potrà fare un bilancio. Sul futuro della Lazio la Gazzetta dello Sport ha raggiunto Giancarlo Oddi, campione d'Italia con la Lazio nel 1974. L'ex terzino biancoceleste ha espresso il suo pensiero in merito alla situazione attuale concentrandosi in particolare sulla prossima stagione. Secondo l'ex difensore la società deve comprendere se c'è sintonia tra il tecnico e i giocatori e poi deve capire quali sono i motivi per cui in alcune gare la Lazio non è neanche scesa in campo offrendo delle prestazioni piuttosto scadenti. Secondo l'ex campione d'Italia chiariti questi due punti si potrà valutare se confermare o meno l'allenatore. "La guida tecnica non è un problema ma sono necessari giocatori di un certo livello che possano far alzare l'asticella a tutta la squadra", ha concluso.

