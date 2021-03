Bayern Monaco - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Archiviata la vittoria di ieri contro il Crotone la Lazio scenderà in campo mercoledì 17 marzo alla all'Allianz Arena di Monaco per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. I biancocelesti affronteranno la squadra di Flick dopo il ko dell'Olimpico in cui i baveresi si sono imposti per 1-4.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO - LAZIO IN TV E STREAMING

La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, a Canale 5, ma chi vorrà potrà vederla anche su Sky Sport Uno, canale 252 di Sky Sport. Il match sarà disponibile anche la diretta streaming per smartphone, tablet, pc e smart tv su Sky Go, Now Tv e Mediaset Play.

