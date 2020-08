Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "È fatta per Muriqi, presto gli annunci"

Forse ci siamo. La Lazio torna ad avvicinarsi a Vedat Muriqi. Lo riporta il giornalista turco, Sercan Hamzaoğlu, il Fenerbahce ha dato l’ok al trasferimento dell’attaccante in biancoceleste, come afferma in un articolo su Skor.Sozcu.com: “Le parti ormai sono d’accordo, Muriqi lascerà il ritiro del Fener lunedì sera e poi arriveranno gli annunci ufficiali”. Rumors di passi avanti erano effettivamente arrivati nelle ultime ore. La Lazio ha inviato un emissario a Istanbul per trattare con il Fenerbahce, con lui anche l’agente di Muriqi che ha sempre dato priorità assoluta ai biancocelesti. Smentito l’inserimento della Fiorentina, la Lazio preme e vuole arrivare alla fumata bianca.