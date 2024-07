Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru ha firmato: i dettagli dell'accordo

CALCIOMERCATO LAZIO - Quarto colpo in entrata in casa Lazio. Dopo Noslin, Tchaouna e Munoz, in arrivo c'è anche Fisayo Dele-Bashiru. Il trequartista nigeriano classe 2001 ha firmato un quadriennale da 1,3 netti con la società biancoceleste. Trovato l'accordo con l'Hatayspor, club che ne detiene il cartellino, sulla base di un prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 4. Un'operazione da 6 milioni compressivi per il nuovo acquisto della Lazio che svolgerà le visite mediche nelle prossime ore. Partirà ovviamente con il resto dei compagni per Auronzo dove inizierà il suo percorso con Baroni. Quest'anno per Dele-Bashiru 39 presenze in tutte le competizioni condite da 9 gol e 6 assist. Nasce come centrocampista offensivo, ma può agire anche da esterno. Una pedina in più per lo scacchiere di Baroni.