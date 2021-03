Calciomercato Lazio, difesa da rifondare: i nomi sulla lista di Tare

Bisogna terminare al meglio la stagione, ma in casa Lazio si comincia già a pensare al futuro. Si cercherà di portare a Formello un nuovo difensore, possibilmente giovane, ed ecco che alcuni nomi sono già stati accostati ai biancocelesti. Uno dei nomi più importanti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è quello di Pau Torres, classe 97' del Villareal. Pupillo del ct spagnolo Luis Enrique, su di lui ci sarebbero anche Juve, City e Real Madrid, con i blancos apparentemente disposti a pagare la clausola di 50 milioni di euro. Il ds Tare lo segue da tempo e provò già a prenderlo la scorsa estate. L'impressione è che per meno di 25 milioni non possa lasciare il sottomarino giallo. La stessa cifra chiederebbe l'Ajax per Lisandro Martinez, centrale classe 98' arrivato un anno e mezzo fa dal Defensa Y Justicia per 7 milioni. L'argentino ha triplicato il suo valore da quando è ai lanceri. L'ultimo nome è stato rilanciato ieri dai media belgi, e si tratterebbe di Ahmed Touba, difensore del RKC Waalwik: in scadenza nel 2023, il belga nato in Francia ma con passaporto algerino ha un valore di 5 milioni di euro.

