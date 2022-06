Calciomercato Lazio, Mertens: "Futuro? Spero di restare a Napoli, ma..."

L'attaccante belga torna a parlare del suo futuro che spera sia in Campania, ma al momento ancora non ha ricevuto offerte...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Dries Mertens torma a parlare. L'attaccante belga lo ha fatto subito dopo il match di Nations Legue tra Belgio e Polonia. In zona mista la punta ha detto ai microfoni di HLN Sport di non conoscere ancora il suo futuro, sia per quello che riguarda il club che per la nazionale. A precisa domanda ha detto di non sapere se giocherà ancora nel Napoli o in un'altra squadra. Mertens ha poi aggiunto che presto si conoscerà il suo destino: "Novità a breve? Per forza. Spero di restare a Napoli, ma nient'altro: non dico niente quindi, ovviamente spero di restarci, ma non ho avuto nessuna offerta, quindi vedremo". Il giocatore piace a molte squadre tra cui Lazio e Roma. Sarri sogna di poterlo allenare dopo gli anni al Napoli, ma molto dipenderà dalla decisione di Dries. Il suo rapporto con club e tifoseria partonopea è fortissimo, ma De Laurentiis non ha intenzione di fare follie per rinnovare il contratto e gioca al ribasso.