Carnesecchi: "Chi non verrebbe alla Lazio? Tare ha spinto tanto, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'estate tormentata, Marco Carnesecchi non è riuscito ad approdare alla Lazio ed ecco che è tornato alla Cremonese. Nella sessione di calciomercato estiva il portiere era stato accostato con insistenza alla società biancoceleste, ma anche dopo la lussazione alla spalla, l'Atalanta ha tenuto duro alle sue avance e ha continuato a insistere con delle richieste troppo alte. Così, quest'estate, la Cremonese ha acquistato a titolo temporaneo dalla società bergamasca Marco Carnesecchi. Il rammarico però a distanza di mesi non è svanito, anzi sembra più forte di prima e infatti, il portiere ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato un curioso retroscena: "Chi non vorrebbe giocare alla Lazio? Il direttore ha spinto tanto, l'Atalanta non ha ceduto".