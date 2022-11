Derby, Pedro: "La Lazio rappresenta il mio carattere. Il gol contro la Roma..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Quella di domenica sarà una partita speciale per tutto l'ambiente capitolino, che vive il derby con grande emozione e passione, ma non solo. Passato più di un anno fa dalla Roma alla Lazio, la sfida che andrà in scena tra quarantotto ore rappresenterà per Pedro Rodriguez Ledesma un incontro con il passato. Al terzo incrocio da ex lo spagnolo ci arriva con maggiori certezze rispetto alla passata stagione quando, la rete segnata contro i giallorossi, rappresentò il momento di unione tra il popolo biancoceleste e il fenomeno spagnolo. Intervenuto ai microfoni della Serie A, Pedro ha parlato della sua Lazio e della sfida di domenica:

"Sappiamo tutti cosa significa il derby, la passione che genera tra i tifosi, segnare quel gol è stato molto importante per me, mi ha permesso di legare subito con i tifosi, con l'ambiente e con la società. Sono molto contento di essere qui e aiutare la squadra, ho avuto la fortuna di vestire entrambe le maglie della città, ma la Lazio rappresenta il mio carattere e il mio stile di gioco. Mi rivedo nei valori del club, credo si noti sul campo e nell'intesa che ho con i miei compagni, questo mi ha aiutato molto ad ambientarmi".

L'INFORTUNIO E LA RIPRESA - "Penso di poter aiutare la squadra sia dalla panchina che giocando dall'inizio. Ho fatto un bel pre campionato, poi però quell'infortunio alla caviglia mi ha un po' frenato. Ho perso partite e allenamenti, è stato difficile ritrovare il ritmo giusto. Ora mi sento di nuovo in forma, ho ritrovato continuità nelle ultime partite e spero di continuare su questa strada per dare il mio contributo alla causa, aiutando la squadra a lottare fino alla fine per raggiungere il nostro obiettivo".

SARRI - "Abbiamo lavorato sodo l'anno scorso per assimilare le idee di mister Sarri, penso che tutti i nuovi arrivati, che si sono uniti alla squadra quest'anno, si siano adattati bene alla filosofia del mister e al sistema di gioco, lo stiamo dimostrando sul campo. Siamo una squadra pericolosa, giochiamo bene, pressiamo alto, comandiamo il possesso palla e creiamo tanto davanti, penso sia evidente in questa stagione. Sarri ci motiva molto, parla tanto durante le partite, è una persona carismatica e aiuta a plasmare la mentalità della squadra, lo si nota nei giocatori che allena. La Lazio si merita un allenatore come lui".

DERBY - "Sarà una partita intensa, i ritmi saranno alti con molti falli. Dovremo giocare il nostro calcio, come facciamo sempre ed essere al massimo della forma per portare a casa i tre punti. Loro sappiamo che hanno giocatori molto forti e grandi leader, ci renderanno la vita difficile, ma è un derby: dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo, sfruttando tutte le occasioni che avremo e portare a casa il risultato. E' una partita fondamentale. L'infortunio di Ciro è un duro colpo per noi, soprattutto in un momento delicato della stagione con molte partite importanti. Ogni singolo giocatore darà tutto per sopperire all'assenza del capitano e portare a casa i tre punti. Cercheremo di segnare come fa Ciro in ogni partita, io sono pronto ad aiutare la squadra, se posso farlo con un gol: ancora meglio!".

