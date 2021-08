DIRETTA - Calciomercato Lazio, Correa davanti a un bivio: concorrenza per Ahmedhodzic

Il tempo stringe. Questa sera la Lazio di Sarri farà il suo esordio nella Serie A 21/22, ma la rosa del Comandante ha ancora bisogno di qualche accorgimento dal mercato. L'ultima è stata una settimana importante per il club biancoceleste. È arrivato Pedro a rinforzare il reparto offensivo e si è sbloccato il calciomercato. La società ha dunque potuto ufficializzare i nuovi acquisti e il rinnovo di Radu. Di seguito le mosse principali del mercato.

USCITE - Il nome caldo in casa Lazio è sempre quello di Joaquin Correa. Per il Tucu è corsa a due tra Everton e Inter. Il club capitolino vorrebbe cederlo in prima possibile ma l'attaccante argentino prende tempo. L'offerta dei Toffees (35/36 milioni) è stata accettata dalla Lazio ma non dal calciatore che preferirebbe la soluzione milanese. La dirigenza nerazzurra, che vuole accontentare Inzaghi, al momento non va oltre i 30 milioni. Lotito vorrebbe qualcosa in più e sul mercato tutto può succedere. L'Inter intanto ha aperto anche la pista Thuram se non dovesse riuscire ad arrivare al numero 11 biancoceleste.

OBIETTIVI ED ENTRATE - La Lazio ce l'ha in pugno da un mese e adesso proverà l'assalto finale per Toma Basic. Il centrocampista croato è pronto a sposare la causa biancoceleste. Il giocatore del Bordeaux, scelto da tempo come innesto per la mediana di Sarri, è in arrivo dall'ormai sempre più probabile cessione di Correa. La Lazio ha già l'intesa con il calciatore e l'accordo con i Girondini dovrebbe trovarsi sulla base di 10 milioni di cui 3 di bonus. Rimane vivo anche l'interesse per Lucas Torreira dell'Arsenal in caso di partenza di Escalante direzione Marsiglia. Kostic rimane il primo della lista dei desideri della dirigenza biancoceleste. L'esterno serbo è il prescelto per completare il pacchetto offensivo, ma tutto dipende da Kamenovic. Il classe 2000 non è stato ancora ufficializzato dalla Lazio perché è rimasto solo uno slot disponibile per l'extracomunitario. Il giovane difensore verrà probabilmente parcheggiato in qualche squadra per fare posto all'attaccante dell'Eintracht Francoforte.

RETROGUARDIA - Vavro è stato escluso dalla lista campionato e potrebbe salutare di nuovo. La Lazio potrebbe aggiungere una pedina in zona difensiva. L'ultimo nome è quello di Anel Ahmedhodzic, centrale del Malmö. Il promettente svedese classe 1999 andrà in scadenza nel 2023 e viene valutato circa 4 milioni. Per lui c'è da battere la concorrenza di Napoli e Atalanta.