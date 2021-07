DIRETTA - Calciomercato Lazio, ore decisive per Hysaj e Anderson. Correa in uscita

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa di un'impennata, la Lazio lavora serratamente sul mercato per regalare a Maurizio Sarri i primi colpi per plasmare i biancocelesti a sua immagine e somiglianza. Alcune operazioni sono bloccate dall'indice di liquidità. Servirà una cessione redditizia per sbloccarlo. Il primo nome sulla lista è quello di Joaquin Correa, al cui nome sono legati diversi scenari. Conteso da Psg e Tottenham, l'una o l'altra destinazione potrebbero cambiere le strategie laziali, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. I francesi offrono 20 milioni più il cartellino dello spagnolo Sarabia, che si adatterebbe da esterno al modulo di Sarri. Gli inglesi invece propongono 30 milioni cash. Meno di quanto chiede la Lazio, che però potrebbe investire quella cifra su Brandt del Borussia Dortmund. Prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere in questo caso la formula per il suo sbarco nella Capitale.

I PRIMI DUE ARRIVI - Un'eccezione sull'indice di liquidità potrebbe essere fatta per Felipe Anderson e Hysaj. Per il brasiliano, in scadenza nel 2022 con il West Ham è stato raggiunto l'accordo con il club inglese (3 milioni più il 50% di una futura rivendita). Oggi il suo agente sarà a Roma per incontrare Tare, non dovrebbero esserci problemi di accordo sull'ingaggio. Anderson percepiva in Inghilterra 4 milioni di euro, li spalmerà su un contratto di più lunga durata, riducendosi l'ingaggio annuo. Testa a testa con Hysaj per diventare il primo acquisto da ufficializzare. Anche per l'albanese infatti, è previsto un incontro decisivo nelle prossime ore. La Lazio offre un contratto di 4-5 anni a due milioni.

GLI ALTRI ACQUISTI - La Lazio vuole affidare a Sarri il baby Luka Romero. Ala-jolly del Maiorca, 16 anni e mezzo, è il più giovane esordiente nella storia della Liga spagnola. In Messico parlano un gran bene di lui, il club biancoceleste lo ha bloccato. A centrocampo invece Sarri si aspetta una mezzala, che dovrebbe essere Basic del Bordeaux e un regista. Nei piani c'è Kamarà, classe 1999 dell'OM.