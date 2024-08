DIRETTA - Il mercato delle altre: Osimhen resa a Napoli? Mentre Abraham...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il mercato a mezzanotte chiuderà i battenti. Queste sono le ultime ore per portare a termine quegli acquisti volti a rinforzare le proprie formazioni o a limare la completezza delle rose, ma anche per liberarsi di quegli esuberi ingombranti per questioni di liste o stipendi. Tra tutti il nome che più attira l'attenzione è quello di Victor Osimhen che, nonostante l'accordo tra Napoli e Al Ahli e i 40 milioni all'anno di stipendio, ha deciso per il momento di rifiutare la pista araba, in attesa di novità dal Chelsea. A Milano, invece, è arrivato Tammy Abraham che sta sostenendo le visite mediche con il Milan, dopo aver detto addio alla Roma che, invece, abbraccerà Saelemakers. Proprio i giallorossi, dopo aver dovuto rispedire indietro Danso (che non ha superato le visite mediche), stanno lavorando per rinforzare la propria difesa e sarebbero vicini alla chiusura per Djalo. Il centrale della Juve a breve potrebbe partire verso la Capitale, lasciando dopo poco più di 6 i bianconeri, attualmente impegnati in un testa a testa con il Chelsea per Sancho del Manchester United. Da monitorare la situazione legata a Kostic che piace all'estero e potrebbe partire anche a mercato finito. Per quel che concerne, invece, l'Inter l'acquisto di Palacios dovrebbe essere l'ultimo di questa sessione estiva. Si continua a guardare, invece, l'Atatalanta che, ceduto Bakker al Lille in prestito, riflette sull'ipotesi Raspadori.