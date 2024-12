FORMELLO - Lazio, Baroni e l'emergenza difesa: la situazione dei centrali

Fonte: Carlo Roscito-Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La seduta di scarico come al solito con la rosa divisa in due gruppi, tra chi ha giocato dall’inizio con l’Inter e chi è entrato in corsa. La preparazione della Lazio alla trasferta di Lecce inizierà domani pomeriggio (ore 15), Baroni potrebbe gestire i calciatori un giorno in più, a maggior ragione visti i numerosi acciacchi. Preoccupa soprattutto la situazione in difesa: Patric è l’unico di ruolo a disposizione, Romagnoli deve recuperare dalla distorsione al ginocchio sinistro rimediata a Napoli, Gila e Gigot sono entrambi usciti contro l’Inter per problemi fisici. Lo spagnolo ha accusato dei giramenti di testa e conati di vomito, il francese è rimasto negli spogliatoi all’intervallo per i due colpi subiti da Lautaro e Dumfries nell’azione del rigore. Sono tutti da valutare in vista di sabato. A Lecce Castellanos tornerà dalla squalifica, da decifrare il compagno alle sue spalle: sarà Dia nel caso in cui il senegalese dovesse risolvere il fastidio alla caviglia che si porta dietro dal match con il Ludogorets. Da valutare Vecino, come Romagnoli fuori dai convocati contro l’Inter. L’uruguaiano prova a rientrare dallo stop muscolare.