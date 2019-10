FORMELLO - Lazio, subito la ripresa. Leiva a riposo, tanti dubbi da sciogliere

Non c'è tempo per spegnere l'interruttore e ricaricare le pile. La Lazio dopo la vittoria di ieri sera al Franchi, alle 15 è in campo per la consueta seduta di scarico. Il turno infrasettimanale costringe la squadra a non fermarsi, domani sarà già giorno di vigilia della sfida col Torino. Inzaghi ritrova il gruppo al completo, eccezion fatta per Lucas Leiva. Il brasiliano nel secondo tempo contro la Fiorentina è stato costretto a stringere i denti, dopo aver subito un duro colpo alla caviglia. Oggi riposo assoluto per lui che avrà qualche ora in più per recuperare da questo fastidio. Domani andranno in scena le prove tattiche, nel caso in cui il brasiliano non dovesse farcela, al suo posto toccherebbe ad uno fra Cataldi e Parolo.

LA SEDUTA - Dopo una prima fase di lavoro propriocettivo, Inzaghi divide in due gruppi la squadra. Chi ha giocato dal primo minuto al Franchi si stacca per una corsa blanda prima di rientrare negli spogliatoi. Il resto della rosa invece, compresi Casasola, Durmisi, Djavan Anderson, Andrè Anderson e Jorge Silva, svolge un lavoro tecnico sul campo incentrato principalmente sul possesso palla. Una seduta abbastanza breve, antipasto di quella che andrà in scena nella giornata di domani. Inzaghi visto il tour de force che attende i suoi, ruoterà sicuramente qualcosa nell'undici titolare. Sempre aperto il ballottaggio fra Marusic e Lazzari, col primo che ha saltato le ultime due sfide con Celtic e Fiorentina e per questo favorito. Scontata la presenza di Luis Alberto, dovrebbe esserla anche quella di Milinkovic, a cui Inzaghi ha risparmiato l'ultima mezzora della gara di ieri. Davanti il tecnico biancoceleste dovrà scegliere il patner di Immobile fra Correa e Caicedo. Buone chance di rivedere dal primo minuto Luiz Felipe, spera in una maglia anche Bastos.

