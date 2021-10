FORMELLO - Lazio, Zaccagni è in gruppo: Sarri sorride alla ripresa

FORMELLO - Una bella notizia alla ripresa degli allenamenti: Zaccagni svolge la seduta in gruppo saltando solo la partitella conclusiva. Motivi precauzionali. L’ex Verona però si è riaggregato ai compagni e ora punta l’Inter: tornerà tra i convocati alla ripartenza del campionato (16 ottobre all’Olimpico). Nell’ultima settimana ha svolto un lavoro differenziato di corsa, sabato aveva avvertito ancora un po’ di fastidio, il rientro però non è stato posticipato. Ora la sosta gli permetterà di recuperare la condizione smarrita durante lo stop, avvenuto nel match con il Cagliari. Sarri, a colloquio con il ds Tare prima dell’inizio della sgambata, ha ritrovato la rosa a Formello orfana dei sette nazionali (Milinkovic Marusic, Strakosha, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Muriqi e Raul Moro) e di Immobile, ai box per la "lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Ciro è rimasto in palestra, a bordo campo c’era suo papà Antonio, che ha seguito da vicino l’allenamento della squadra. L’attaccante ha dovuto rinunciare alla Nazionale e spera di rimettersi a disposizione per la sfida con l’ex Inzaghi.