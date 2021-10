Italia-Belgio, le probabili formazioni: Mancini rivoluziona la squadra, Acerbi in pole

È solo una finale per il terzo e quarto posto, ma in palio ci sono punti per il ranking e il fascino della grande sfida. Domenica 10 ottobre, ore 15, tutti gli occhi saranno all'Allianz Stadium di Torino per la finalina di Nations League tra Italia e Belgio. Per l'ultimo impegno in nazionale prima del ritorno dei campionati, Mancini e Martinez fanno turnover e lanciano dal primo minuto coloro che hanno trovato meno spazio. Tanti ballottaggi per il ct azzurro a partire dal portiere. Il dubbio è tra Donnarumma e Sirigu. La linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi e Dimarco. Anche a centrocampo cambia qualcosa. Riposano Jorginho e Verratti, dentro Pellegrini e Locatelli. Davanti confermatissimo Chiesa, dopo la grande prestazione con la Spagna, insieme a Kean e Raspadori. Di seguito le probabili scelte dei due tecnici.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Kean. All.: Mancini

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. All.: Martinez