Lazio, Acerbi: "Basta continuare a parlare dello scorso anno. Dobbiamo andare avanti"

La Lazio cade in casa contro l’Eintracht Francoforte. I biancocelesti passano in vantaggio grazie al gol di Correa ma si fanno rimontare dai tedschi. Accade tutto nella ripresa: il risultato finale è di 1-2. Al termine della partita, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Francesco Acerbi: “Loro combattevano, lottavano su tutte le palle. Dobbiamo migliorare, dobbiamo dare qualcosa in più soprattutto nella concentrazione perché le qualità ci sono. L’unica soluzione che conosco è il lavoro. Poi ognuno di noi deve cercare di migliorarsi. Il gruppo è solido e forte, quindi c’è voglia di migliorare ed è anche un periodo un po’ sfortunato. Siamo una squadra viva che vuole reagire. Per fortuna che in campionato stiamo ancora tutte lì”.

EUROPA LEAGUE: “Ai sedicesimi chi vorrei evitare? Non mi interessa nulla, quel che viene. Se arriva una squadra forte ben venga, sarà una bella partita. Tanto prima o poi andranno incontrate tutte.

CAMPIONATO: “Innanzitutto i pareggi non sono sconfitte. Siamo una squadra viva e questo è l’importante. È normale che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Lunedì dobbiamo vincere. Siamo la Lazio e dobbiamo puntare sempre alla vittoria. Per fortuna le altre non vanno e noi dobbiamo approfittarne. La Champions? La squadra è consapevole di quello che può fare. Parlare sempre della Champions dell’anno scorso non serve, bisogna guardare sempre avanti. Ma se si pensa all’anno scorso, non si può andare avanti. Purtroppo le sento troppo spesso queste voci e mi danno fastidio. Basta parlare dell’anno passato”.

AMBIENTE A ROMA: “Qui la situazione è tranquilla. Ripeto che la squadra è viva e quindi bisogna trovare la scossa che ci permetta di fare quel qualcosa in più. Dobbiamo tutti insieme migliorare in allenamento e pensare al futuro”.