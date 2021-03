Lazio, Acerbi: "Vado agli allenamenti, devo prepararmi al discorso di Lotito..."

Un appuntamento importante, delicato. Dedicato alla non-violenza sulle donne, l'8 marzo, nel giorno della loro festa. Nella sala stampa dell'Olimpico, in rappresentanza della Lazio, ci sono il presidente Claudio Lotito e Francesco Acerbi tra le istituzioni presenti. Il difensore, a chiusura dell'accusa contro ogni forma di violenza, ha salutato i presenti con una battuta, un attimo prima di abbandonare la conferenza: "Rimarrei volentieri, ma devo correre agli allenamenti. E soprattutto mi devo preparare al discorso che ci farà il presidente oggi (ride, ndr)". La squadra di Inzaghi riprenderà il lavoro alle 15. Lotito, in prima linea all'Olimpico per l'evento significativo, potrebbe trovare il tempo anche per fare un altro tipo di discorso alla rosa biancoceleste a Formello...