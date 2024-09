Lazio, Baroni a Dazn: "Non ho titolari e riserve, l'obiettivo è il risultato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A meno di un'ora dall'inizio di Torino - Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare la gara dello Stadio Olimpico granata. Queste le sue parole: "Noi lavoriamo sempre tanto. Il nostro obiettivo è il risultato, ma anche come ottenerlo. Contro la Fiorentina abbiamo fatto un'ottima partita, oggi tutti ci aspettiamo una risposta. La squadra è serena e sta bene, andiamo a misurarci sul campo. Con i ragazzi sto portando avanti questo aspetto: quando hai davanti 50 partite per forza il gruppo deve lavorare insieme. Non ci sono titolari o riserve, si deve andare forte in allenamento per alzare il livello".