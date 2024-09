Lazio, Baroni a Sky: "Abbiamo una rosa adeguata. Dobbiamo andare forte"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra pochi minuti la Lazio scenderà in campo per il suo debutto nella nuova Europa League. in attesa del big match contro la Dinamo Kiev è intervenuto il tecnico Baroni ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida: “La Lazio ci tiene ci mancherebbe altro, siamo qui convinti e abbiamo preparato bene la partita. Se ho lasciato qualcuno a riposo è per delle situazioni borderline, non c’era stato un perfetto recupero, Taty lo sapete, è stato 5 giorni fermo. Testa alla partita, dobbiamo fare una prestazione di altissimo livello perché la squadra è forte e difficile. Profondità? Abbiamo una rosa adeguata, ci sono ragazzi forti che si allenano forte durante la settimana, stanno dando un contributo importante. Bisogna pensare in questo calcio a 20 titolari, chi va dentro va dentro nei momenti più importanti, mi piace chiamarla staffetta e chi va dentro deve essere pronto.

E’ una squadra che ha velocità, l’attaccante ha profondità e mobilità, una squadra che costruisce sulle catene. E' un impegno importante per noi. Dobbiamo stare nelle distanze, compattezza, nella prestazione, dobbiamo lavorare sulla ricerca delle palle tra le linee. E' quello su cui abbiamo lavorato, andare sugli esterni e mettere dentro i palloni.

Cambi? Sul turnover ci sono giocatori titolari che daranno un contributo importante e non sbaglieranno la prestazione. Non ho cambiato qualcosa, abbiamo lavorato con pochi giorni di recupero, ci siamo presentati, è la terza partita che paghi in queste situazioni. Ci sarà di andare forte e lo dovremmo fare.

Mettere una toppa? Vedremo, in questo momento abbiamo alzato Bashiru perché oggi ci deve dare profondità, i suoi inserimenti senza palla sono importanti per noi per questa partita. E’ un ragazzo con potenzialità sta crescendo e mi sembra la partita adatta. Il centrocampo? Siamo giusti, contati ma abbiamo le risorse per tenere senza nessun problema”.