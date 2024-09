Lazio, Baroni punta su Zaccagni: ora deve ritrovare il gol fuori casa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tutto nei piedi di Mattia Zaccagni. Tornerà titolare dopo il turnover in Europa League: la Lazio si affida a lui per ritrovare la vittoria in campionato. Salta l'uomo, crea superiorità numerica ed è il calciatore biancoceleste che produce più occasioni di tutti in Serie A: ben 15 passaggi decisivi.

Il numero 10 è anche uno dei centrocampisti più pericolosi in zona gol, con ben 11 tiri tentati in campionato al pari di Pulisic nel Milan (anche con 5 conclusioni verso la porta). Ora deve soltanto ritrovare la rete lontano dall'Olimpico che manca dal 16 marzo scorso contro il Frosinone. Davanti c'è il Torino, contro cui ha già segnato nella passata stagione (era il 27 settembre, in casa).

Baroni si aspetta che trascini la squadra a suon di giocate e sacrificio, come riportato da Il Corriere dello Sport. È pronto da subito a riprendersi la scena da leader vero, da capitano. Grazie alle sue qualità può davvero fare la differenza e risolvere la partita. Ora deve dimostrarlo sul campo. La Lazio e i suoi tifosi puntano su di lui per ritrovare il successo in Serie A.