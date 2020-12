Lazio - Bayern Monaco, Tare: "Partiamo sfavoriti, ma non già sconfitti"

Igli Tare, ds della Lazio, ha commentato il sorteggio di Champions League in cui i biancocelesti hanno pescato i campioni in carica del Bayern Monaco: "Meglio di così non poteva andare… Scherzi a parte, giochiamo contro la squadra che ha vinto l’ultima Champions League quindi è la favorita assoluta, però non partiamo battuti. L’abbiamo dimostrato due volte con il Borussia Dortmund, cercheremo di affrontare questa partita con grande entusiasmo perché ce lo siamo meritati. Partiamo da sfavoriti ma possiamo crederci e fare una sorpresa".