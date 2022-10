Lazio, Canigiani: "Grande risposta dei tifosi contro l'Udinese: ecco il dato sui biglietti..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Domenica la Lazio affronterà l'Udinese nella sfida valida per la decima giornata di campionato. Le due squadra al vertice della classifica se la giocheranno davanti a una cornice di pubblico non indifferente. Ai microfoni di Lazio Style Radio il direttore marketing della Lazio, Marco Canigiani, ha fatto il punto sui biglietti venduti e non solo:

"Non è la prima volta che i vertici Mizuno vengono all'Olimpico, erano già preparati ai nostri tifosi e al loro calore, mostrargli l'attaccamento del nostro pubblico è certamente importante, ma questo vale per tutte le aziende intorno alla Lazio. Il dato sulla partita di ieri è positivo, erano circa 20.000 spettatori, considerando i tanti impegni in casa. Per l'Udinese siamo a quasi 40.000 tifosi, speriamo di arrivare ai 45.000 nelle prossime ore. La Tevere è quasi esaurita, come il Distinto Sud-Est, sta andando abbastanza bene la parte aperta della Curva Maestrelli, vedremo se aprirne un'altra, valuteremo di ora in ora. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il sold-out nel corso della stagione. La sensazione dopo la partita ieri è che la squadra ha reagito ad alcuni inconvenienti ed è questo quello che cerca il tifoso. Quest'anno si vede che c'è un feeling importante. Effetto Domino? E' quasi un gioco a premi, più consumi più risparmi. In tantissimi hanno aderito, dopo la Salernitana avremmo il dato definitivo. Alcuni hanno acquistato il biglietto in distinti e poi alla partita seguente lo hanno fatto in Tribuna Tevere allo stesso prezzo".