Lazio, confermata la terza amichevole: sui social svelato l'avversario

La Lazio giocherà un'altra amichevole prima delle vacanze natalizie. Tramite i canali social ufficiali della società è stata ufficializzato l'ultimo test in attesa della ripresa del campionato dopo quelli avvenuti in Turchia contro Galatasaray e Hatayspor (entrambi vinte). Il 22 dicembre alle ore 18:30 i biancocelesti saranno al Power Horse Stadium per giocare contro l'Almeria. Gli spagnoli sono attualmente quattordicesimi in Liga.