WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, BARONI: "ERA TOSTA, MA SIAMO STATI BRAVI A INDIRIZZARLA SUBITO" - VD La Lazio domina il Verona e sbanca il Bentegodi. Nel post partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso di questa squadra,... La Lazio domina il Verona e sbanca il Bentegodi. Nel post partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso di questa squadra,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | LA FIORENTINA CERCA UN DIFENSORE: OCCHI SU GHILARDI CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina sembra destinata a perdere uno dei suoi pezzi pregiati. Pietro Comuzzo è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. È un titolare della retroguardia Viola, ma quando Conte chiama è difficile dire di no. La... CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina sembra destinata a perdere uno dei suoi pezzi pregiati. Pietro Comuzzo è molto vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. È un titolare della retroguardia Viola, ma quando Conte chiama è difficile dire di no. La...