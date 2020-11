Lazio, enigma Luiz Felipe: fuori per infortunio o positivo al Covid?

Che fine ha fatto Luiz Felipe? Le condizioni del difensore della Lazio sono ancora da accertare. Eppure la sua assenza ha colto tutti di sorpresa. Durante la sosta per le Nazionali non è mai sceso in campo per le sedute con il resto dei compagni rimasti a Formello. La sua ultima apparizione in pubblico risale al post Lazio-Juve, quando andò in Paideia per degli esami strumentali. Come rivela la rassegna stampa di Radiosei, non si dovrebbe trattare di un infortunio grave, solo una contusione alla caviglia a seguito di un contrasto con Ronaldo. Le ragioni dell'assenza si spostano altrove. Luiz Felipe aveva saltato la gara contro il Bruges, risultato positivo ai tamponi Uefa prima della partenza per il Belgio. Aveva passato la settimana in auto isolamento con Lucas Leiva ed era tornato a disposizione per le sfide con Torino, Zenit (entrato nel finale) e Juventus. A meno di clamorosi ribaltoni, è da considerarsi out per la trasferta di Crotone.

